Фото: телеграм канал "Дептранс Москвы"
Первые односекционные "Витязи" появятся в Москве в этом году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что новый транспорт вместимостью до 110 человек будет отличаться от аналогов меньшими габаритами. Уточняется, что трамваи запустят в том числе на маршрутах с небольшой нагрузкой.
В Дептрансе также рассказали о своих планах присвоить вагонам имя и попросили москвичей помочь им в этом вопросе. Отмечается, что лучшие варианты будут выставлены на голосование в проекте "Активный гражданин".
"Нашим уютным вагонам нужно особенное имя, и мы хотим спросить вас: как бы вы их назвали? Присылайте свои варианты в наш бот: @to_deptrans_bot. Самые удачные мы выставим на голосование в "Активном гражданине" и уже там жители выберут окончательный вариант", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что первые трехсекционные трамваи "Витязь-Москва" из новой поставки пришли в столицу. Внешне новые вагоны отличаются от предыдущих моделей: табло и экраны в салоне стали больше, увеличилось количество мест, появилась подсветка. Всего в этом году в столицу поставят 109 низкопольных вагонов – 19 трехсекционных и 90 односекционных.
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