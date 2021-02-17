Полиция начала проверку после покупки в Сети подростком удостоверения работника метро

Фото: depositphotos/dedivan1923
Полицейские начали расследование из-за сбыта удостоверения работника Московского метрополитена несовершеннолетнему. Об этом заявили представители УВД на столичной подземке.
Установлено, что на станции "Хорошевская" 14-летний москвич, используя удостоверение на имя помощника машиниста электропоезда, самовольно проник на территорию производственного помещения и огражденную территорию станции.
Как рассказал подросток, он сам купил удостоверение сотрудника метро в Сети. В отношении законного представителя подростка составлен административный материал "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Теперь из-за сбыта поддельного удостоверения работника подземки начата проверка, устанавливаются лица, причастные к продаже документа.
Ранее в Москве задержали мужчину, бросившего бутылку в лобовое стекло поезда в метро. Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: