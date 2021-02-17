Полиция начала проверку после покупки в Сети подростком удостоверения работника метро

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Полицейские начали расследование из-за сбыта удостоверения работника Московского метрополитена несовершеннолетнему. Об этом заявили представители УВД на столичной подземке.

Установлено, что на станции "Хорошевская" 14-летний москвич, используя удостоверение на имя помощника машиниста электропоезда, самовольно проник на территорию производственного помещения и огражденную территорию станции.

Как рассказал подросток, он сам купил удостоверение сотрудника метро в Сети. В отношении законного представителя подростка составлен административный материал "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Теперь из-за сбыта поддельного удостоверения работника подземки начата проверка, устанавливаются лица, причастные к продаже документа.

Ранее в Москве задержали мужчину, бросившего бутылку в лобовое стекло поезда в метро. Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".