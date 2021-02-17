HeadHunter включил московское метро в число лучших работодателей страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московское метро вошло в топ-50 лучших работодателей России по версии HeadHunter. Об этом сообщил Дептранс на своем канале в Telegram.

В сообщении отметили, что Мосметро оказалось одним из самых популярных работодателей на сервисе и одной из компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами.

Дептранс также поделился своими контактами и пригласил своих читателей присоединиться к коллективу работников столичного метро.

Ранее HeadHunter опубликовал исследование, в котором оказалось, что женщин увольняли чаще, чем мужчин в 2020 году. За год число сотрудниц, которые лишись места работы, достигло 1,2 миллиона. В исследовании также выяснили, что чаще всего женщины увольнялись в сферах продаж, административной работы и бухгалтерии.

В начале года в столичном метро запустили первый поезд под управлением женщины-машиниста. Отмечается, что Мосметро стало одним из первых, кто дал возможность женщинам управлять поездами.