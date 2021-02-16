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Общество

10:16

Женщин увольняли чаще, чем мужчин в 2020 году – исследование

общество

Фото: depositphotos/antiksu

В пандемию коронавирусной инфекции количество потерявших работу женщин в России было почти на 25% больше, чем мужчин. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на итоги исследования HeadHunter.

За прошлый год число сотрудниц, которые лишись места работы, достигло 1,2 миллиона.

Чаще всего женщины увольнялись в сферах продаж, административной работы и бухгалтерии.

"В целом количество женщин, уволенных и уволившихся самостоятельно в 2020 году и до сих пор ищущих работу, составило 1,28 миллиона, что почти на четверть превышает число мужчин, столкнувшихся с этим (1,03 миллиона)", – говорится в сообщении.

Среди мужчин больше всего уволенных также приходится на сферу продаж, затем на транспортную отрасль. На третьей позиции находится IT-сектор.

Большинство потерявших работу находятся в возрасте от 18 до 30 лет (670 тысяч женщин).

Ранее в Минтруде перечислили три фактора снижения безработицы. В министерстве напомнили, что граждане без профессионального образования также могут найти работу, пройдя переобучение по востребованным направлениям.

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