Женщин увольняли чаще, чем мужчин в 2020 году – исследование

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В пандемию коронавирусной инфекции количество потерявших работу женщин в России было почти на 25% больше, чем мужчин. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на итоги исследования HeadHunter.
За прошлый год число сотрудниц, которые лишись места работы, достигло 1,2 миллиона.
Чаще всего женщины увольнялись в сферах продаж, административной работы и бухгалтерии.
"В целом количество женщин, уволенных и уволившихся самостоятельно в 2020 году и до сих пор ищущих работу, составило 1,28 миллиона, что почти на четверть превышает число мужчин, столкнувшихся с этим (1,03 миллиона)", – говорится в сообщении.
Среди мужчин больше всего уволенных также приходится на сферу продаж, затем на транспортную отрасль. На третьей позиции находится IT-сектор.
Большинство потерявших работу находятся в возрасте от 18 до 30 лет (670 тысяч женщин).
Ранее в Минтруде перечислили три фактора снижения безработицы. В министерстве напомнили, что граждане без профессионального образования также могут найти работу, пройдя переобучение по востребованным направлениям.
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