В 2020 году выпустили почти 650 тысяч тематических карт "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В прошлом году выпустили почти 650 тысяч тематических карт "Тройка". Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Тематические "Тройки" уже стали нашей традицией. В прошлом году в тираж вышли 644 тысячи карт – всего 79 видов. Самыми популярными стали карты "85 лет метрополитену", "Хвосты и лапки", "Мотофестиваль", "Третьяковская галерея", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что премия Transport Ticketing Global признала "Тройку" одной из самых умных транспортных карт в мире.

"Жители Тулы и Московской области уже тоже могут оценить преимущества карты. В 25 регионах "Тройка" может заработать уже в этом году", – сообщили в департаменте.

В ведомстве также уточнили, что в приложении "Метро Москвы" можно не только привязать "Тройку", но и сохранить ее дизайн.

Ранее сообщалось, что транспортная карта "Тройка" Москвы и Подмосковья полностью заработает осенью 2021 года. Проехать по одной карте можно будет в наземном транспорте, на пригородном сообщении, МЦД, МЦК и метро.