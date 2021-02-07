Карта "Тройка" в Подмосковье полностью заработает осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Транспортная карта "Тройка" Москвы и Подмосковья полностью заработает осенью 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Instagram.

Проехать по одной карте можно будет в наземном транспорте, на пригородном сообщении, МЦД, МЦК и метро. Отмечается, что ежедневно из области в столицу и обратно ездят около 1,8 миллиона человек, в связи распространение карты на Подмосковье будет очень полезным.

С 1 февраля "Тройка" начала работать на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом. Оплатить проезд можно по тарифу "Кошелек" в более тысячи автобусах "Мострансавто".

Это только первый этап – в будущем "Тройкой" можно будет платить за проезд на пригородных зональных маршрутах.

Глава департамента Максим Ликсутов отметил, что карты "Тройка" являются самыми безопасными и современными. Их использование в регионе позволит повысить качество транспортных услуг.

Кроме того, карта "Тройка" появится в Ленобласти, проект планируется реализовать в этом году. Москвичи и жители других регионов, где появится карта "Тройка", смогут пользоваться городским транспортом Ленобласти. Поездки жителей Ленинградской области станут дешевле, у них появится возможность пользоваться программой лояльности и городскими сервисами.