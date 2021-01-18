Проезд в Москве в будущем можно будет оплачивать пропуском на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В будущем проезд на столичном общественном транспорте можно будет оплатить с помощью любого носителя с RFID-чипом. Об этом рассказал глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

"Любой носитель с RFID-чипом через какое-то время может стать "Тройкой". К примеру, пропуск на работу", – сказал он.

По словам Ликсутова, виртуальная "Тройка" для смартфонов появится уже в этом году. Данный сервис уже тестируют для Android.

Ранее вице-мэр анонсировал внедрение нового сервиса – MaaS (Mobility as a Service, или "Мобильность как услуга"), который объединит столичный общественный транспорт, велопрокат, такси и каршеринг.