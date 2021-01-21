Москвичи смогут оплатить проезд в Нижнем Новгороде картой "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта Москвы объявил, что жители столицы смогут пользоваться картой "Тройка" для оплаты проезда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Тройка" продолжает мчаться по России! Скоро наша карта заработает в Нижнем Новгороде, а затем станет доступна и для жителей всей Нижегородской области", – анонсировали изменения в Дептрансе.

Сообщается, что, помимо физических карт, нижегородцы смогут пользоваться виртуальной версией, а также получат доступ к личному кабинету с возможностью отслеживания и пополнения баланса.

По словам главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, данное решение – следствие создания единой транспортной инфраструктуры для всех регионов РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве могут ввести новый формат оплаты проезда в общественном транспорте. Как заявил руководитель Дептранса, речь идет о совмещении платежной системы и пропусков на рабочие места.

