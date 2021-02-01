"Тройка" заработала на городских маршрутах Подмосковья с фиксированным тарифом

Карта "Тройка" заработает в Подмосковье с 1 февраля

Транспортная карта "Тройка" начала работать на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что о планах объединить билетные системы Москвы и области он вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым объявил еще осенью. 1 февраля, по словам Собянина, сделан первый шаг.

"Теперь карта "Тройка" работает на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом – там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу "Кошелек", – написал он.

Собянин подчеркнул, что общая система будет гораздо удобнее для миллионов пассажиров, которые ежедневно ездят между столицей и областью. Мэр добавил, что это только первый этап – в будущем "Тройкой" можно будет платить за проезд на пригородных зональных маршрутах.

Ограниченная серия транспортных карт "Тройка" доступна на автовокзалах столичного региона. Новый дизайн посвящен запуску работы карт в Московской области.

Глава департамента Максим Ликсутов отметил, что карты "Тройка" являются самыми безопасными и современными. Их использование в регионе позволит повысить качество транспортных услуг.

Кроме того, карта "Тройка" появится в Ленобласти, проект планируется реализовать в этом году. Москвичи и жители других регионов, где появится карта "Тройка", смогут пользоваться городским транспортом Ленобласти. Поездки жителей Ленинградской области станут дешевле, у них появится возможность пользоваться программой лояльности и городскими сервисами.