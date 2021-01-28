Дептранс выпустит серию "Тройки", посвященную началу работы карты в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограниченная серия транспортных карт "Тройка" будет доступна в ближайшее время на автовокзалах столичного региона. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Новый дизайн будет посвящен запуску работы карт в Московской области. С февраля месяца Москва и Подмосковье объединяют транспортные системы. С 1 числа будет запущен первый этап проекта.

"С 1 февраля пассажиры смогут расплачиваться за поездки в Подмосковье по тарифу "Кошелек" на городских маршрутах, где сейчас применяется "плоский тариф" со списанием на входе. Проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации можно будет позже, после завершения тестирования и запуска второго этапа", – говорится в сообщении ведомства.

Глава департамента Максим Ликсутов отметил, что карты "Тройка" являются самыми безопасными и современными. Их использование в регионе позволит повысить качество транспортных услуг.

Ранее первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова заявила, что в Подмосковье 1 февраля может быть запущена карта "Тройка". К старту все готово.

