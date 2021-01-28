Карту "Тройка" могут запустить в Подмосковье уже 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Подмосковье 1 февраля может быть запущена карта "Тройка". Об этом в эфире телеканала "360" рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"С 1 февраля мы готовы запустить карту "Тройка" на всех городских маршрутах Московской области", – прокомментировала замминистра.

Ранее департамент транспорта Москвы объявил, что жители столицы смогут пользоваться картой "Тройка" для оплаты проезда в Нижнем Новгороде.

Также говорилось, что в Москве могут ввести новый формат оплаты проезда в общественном транспорте. Как заявил руководитель Дептранса, речь идет о совмещении платежной системы и пропусков на рабочие места.

