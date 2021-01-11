Карту "Тройка" запустят в Московской области в январе – феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова назвала сроки запуска единой карты "Тройка" в Московской области.

По ее словам, она начнет действовать в Подмосковье в конце января – начале февраля.

Кротова напомнила, что с 15 декабря пилотный проект начал действовать на двух маршрутах в городском округе Королев.

"Сейчас карта принимается без сбоев, в нашей системе отражается. Мы планируем, как и шли в графике, в конце января – начале февраля ее запуск со стационарным оборудованием полностью на маршрутах Московской области", – рассказала она.

Уточняется, что карта "Тройка" тестировалась в регионе в течение 27 дней, за которые было совершено 2,9 тысячи поездок.

В субботу в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Цена безлимитного билета поездок на 30 дней в автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.