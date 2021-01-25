Депутат МГД Людмила Стебенкова: карта "Тройка" в смартфоне будет удобна многим москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Стебенкова рассказала, что "Тройка" в смартфоне будет удобна горожанам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Заметная часть жителей Москвы, особенно молодых, в качестве универсального платежного средства используют соответствующие приложения смартфонов или смарт-часов. Новый функционал "Тройки" предназначен именно для таких людей – с появлением возможности установить транспортную карту в смартфон в виде приложения необходимость носить с собой физическую карту отпадет", – заявила парламентарий.

По словам Стебенковой, популярной стала оплата в подземке виртуальными банковскими картами, но там поездка дороже, чем по транспортной карте "Тройка". Она подчеркнула, что после появления новых способов оплаты не перестанут поддерживаться старые.

"Транспортники внимательно следят за востребованностью каждого тарифа и типа носителя, предложения, доступные для пассажиров, корректируются в соответствии с потребностями граждан", – сказала депутат МГД.

Как отметила Стебенкова, в скором времени столичные транспортные карты заработают на маршрутах общественного транспорта Подмосковья.

Платежная система транспорта города в 2020 году была признана международными транспортными экспертами лучшей в мире. "При ее создании московские специалисты учли мировую практику и опыт построения единых тарифных систем для общественного транспорта в других мировых мегаполисах", – заметила депутат Мосгордумы.

Стебенкова пояснила, что систему нужно непрерывно адаптировать к меняющимся реалиям. Она рассказала, что потенциал "Тройки" как комплексного решения по оплате проезда в общественном транспорте уже оценили многие российские регионы.

Ранее говорилось, что в Москве могут ввести новый формат оплаты проезда в общественном транспорте. Как заявил руководитель Дептранса, речь идет о совмещении платежной системы и пропусков на рабочие места.