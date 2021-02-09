Пассажиры сэкономили более 2 млрд рублей после запуска МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 2 миллиардов рублей сэкономили пассажиры с момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) с МЦД можно бесплатно в течение 90 минут, если оплачивать проезд по тарифу "Кошелек" картой "Тройка".

"Сейчас пассажир МЦД может сэкономить до 75 процентов трат за проезд. Это важное изменение, которое коснулось бюджета миллионов семей", – подчеркнул вице-мэр.

Ликсутов добавил, что подобные проекты делают столичный транспорт не только комфортным и современным, но и доступным и недорогим для жителей.

"Благодаря полностью новому подвижному составу на обоих диаметрах сами поездки являются самым комфортным способом передвижения в московской агломерации", – сказал он.

Движение по МЦД открыли в ноябре 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

Ранее Ликсутов рассказал, что в 2021 году заработает система распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в транспорте.