Более 9 тыс раз воспользовались пассажиры картой "Тройка" в Подмосковье

Фото: mostransavto.ru
Более девяти тысяч поездок совершили пассажиры на маршрутах Подмосковья по транспортной карте "Тройка" за прошедшую неделю. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
"В Подмосковье по "Тройке" проехали уже больше девяти тысяч раз. Лидером стал Королев – пассажиры с 1 февраля 1,4 тысячи раз проехали по карте. В Подольске и Красногорске "Тройкой" оплатили проезд более тысячи раз", – говорится в сообщении.
Руководитель департамента Максим Ликсутов подчеркнул, что функционирование транспортной карты "Тройка" в области стало большим шагом на пути к созданию единого транспортного пространства с Москвой. Он отметил, что в настоящий момент прорабатываются вопросы по расширению тарифной линейки.
"Сейчас мы работаем над расширением тарифной линейки. Интеграция карты "Тройка" увеличит скорость и комфорт поездок между городом и областью для тысяч пассажиров каждый день", – добавил Ликсутов.
Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, в свою очередь, отметил, что пассажиры могут оплатить картой проезд в автобусах, МЦД и метро в 53 городах области. По его словам, запуск карты на остальных маршрутах области будет осуществлен поэтапно.
С 1 февраля "Тройка" начала работать на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом. Оплатить проезд можно по тарифу "Кошелек" в более тысячи автобусах "Мострансавто". Городской тариф на проезд по "Тройке" на регулируемых маршрутах составляет 37 рублей.
Более 1 300 пассажиров в Подмосковье оплатили проезд "Тройкой" за прошедший день
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