Автобусы экспресс-маршрутов в столице перевезли 36 млн пассажиров за прошлый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобусы экспресс-маршрутов в столице в прошлом году перевезли 36 миллионов пассажиров. Об этом говорится в Telegram-канале московского Дептранса.

"За прошлый год экспрессные маршруты Москвы перевезли 36 миллионов пассажиров – это в среднем 103 тысячи человек в будни", – заявили в департаменте. Как уточнили в ведомстве, данные маршруты удобны москвичам, так как курсируют по выделенным полосам. Еще эти автобусы следуют с интервалами не более 10 минут.

В Дептрансе сообщили, что наиболее востребованным в Москве экспресс-маршрутом стал м7. Он ездит на участке от 138-го квартала Выхино до станции столичного метро "Китай-город". Таким маршрутом каждый день пользуются 12 тысяч человек.

Всего в столице сейчас 15 экспрессов, связывающих центр города с удаленными районами.

Ранее говорилось, что проезд в Подмосковье теперь можно оплатить картой "Тройка". С понедельника карту принимают для оплаты проезда в области.