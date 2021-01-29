На маршруте №691к откроют новую остановку 30 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новая остановка под названием "Карамышевская набережная, 60" заработает на маршруте №691к. Об этом говорится в Telegram-канале Дептранса столицы.

"Она будет находиться на Карамышевской набережной, при следовании к проспекту Маршала Жукова", – заявили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в департаменте, остановка начнет работать с субботы, 30 января.

Ранее говорилось, что маршрут автобуса П1 продлят до станции метро "Беляево" с 28 января. По словам специалистов, с введением изменений улучшится транспортная связь жителей района Коньково с филиалами № 1, 2 и 3 детской поликлиники № 81.