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Транспорт

09:11

Маршрут автобуса С12 в Москве изменится с 25 января

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобусный маршрут С12 изменят в отдельные дни в период с 25 января по 26 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как сообщили в "Мосгортрансе", схему проезда скорректируют 25, 27 и 29 января, а также 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 24 и 26 февраля.

"...с 6:45 при движении от стадиона "Лужники" вместо улицы Еланского, улицы Плющиха и проезда Девичьего Поля автобусы С12 поедут по улице Большая Пироговская", – заявили в учреждении.

Кроме того, на период ограничений не будут обслуживаться остановки "Дом культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего Поля".

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) анонсировала изменения движения на Киевском направлении МЖД. Сообщалось, что в ночь на 24 и на 31 января часть маршрутов покроют компенсационными автобусами.

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