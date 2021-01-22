Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД в ночь на 24 и на 31 января

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) анонсировала изменения движения на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
"23 января с 22:55 до 09:55 24 и 30 января с 22:50 до 09:50 31 января по станции Толстопальцево будут проводиться работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Все электропоезда проследуют по одному пути. Ряд поздних и ранних пригородных поездов будет выведен из расписания", – заявили в ЦППК.
Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы. Так, в 8:10 воскресенья, 24 января, начнет работу автобус на маршруте Солнечная – Нара с остановками по требованию. Также анонсированы рейсы в 6:40 и 9:10 по маршруту Апрелевка – Киевский вокзал.
В 8:40 запланирован рейс Нара – Киевский вокзал, еще несколько автобусов проследует маршрутами Внуково – Лесной Городок и Лесной Городок – Киевский вокзал.
Что касается 31 января, то компенсационные автобусы будут доступны на маршруте Лесной Городок – Киевский вокзал и Киевский вокзал – Нара. Остановки на всем протяжении движения возможны по требованию, в специально отведенных для этого местах.
В ЦППК предупредили, что время отправления является приблизительным и зависит от "дорожной ситуации на Киевском шоссе и в населенных пунктах по маршруту следования". При себе пассажирам необходимо иметь документы для проезда на пригородных поездах.
Ранее сообщалось, что компенсационные автобусы будут работать на Савеловском направлении МЖД 22 и 25 января. Изменения связаны с тем, что на участке Вербилки – Талдом проводятся ремонтные работы.
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