Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД в ночь на 24 и на 31 января

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) анонсировала изменения движения на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

"23 января с 22:55 до 09:55 24 и 30 января с 22:50 до 09:50 31 января по станции Толстопальцево будут проводиться работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Все электропоезда проследуют по одному пути. Ряд поздних и ранних пригородных поездов будет выведен из расписания", – заявили в ЦППК.

Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы. Так, в 8:10 воскресенья, 24 января, начнет работу автобус на маршруте Солнечная – Нара с остановками по требованию. Также анонсированы рейсы в 6:40 и 9:10 по маршруту Апрелевка – Киевский вокзал.

В 8:40 запланирован рейс Нара – Киевский вокзал, еще несколько автобусов проследует маршрутами Внуково – Лесной Городок и Лесной Городок – Киевский вокзал.

Что касается 31 января, то компенсационные автобусы будут доступны на маршруте Лесной Городок – Киевский вокзал и Киевский вокзал – Нара. Остановки на всем протяжении движения возможны по требованию, в специально отведенных для этого местах.

В ЦППК предупредили, что время отправления является приблизительным и зависит от "дорожной ситуации на Киевском шоссе и в населенных пунктах по маршруту следования". При себе пассажирам необходимо иметь документы для проезда на пригородных поездах.

Ранее сообщалось, что компенсационные автобусы будут работать на Савеловском направлении МЖД 22 и 25 января. Изменения связаны с тем, что на участке Вербилки – Талдом проводятся ремонтные работы.

