Более 30 единиц спецтехники задействовали для расчистки ж/д путей в Москве и области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более 30 единиц пневмообдувочных, снегоуборочных и снегоочистительных машин направлены на расчистку железнодорожных путей в Московском регионе. Об этом сообщается на официальном сайте ОАО "РЖД".

"В условиях обильных снегопадов в Мосузле продолжаются работы по расчистке железнодорожных путей. В настоящее время в борьбе со снегом задействовано свыше 30 единиц спецтехники (пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины) и около 1 тысячи железнодорожников", – уточнили в компании.

Все сотрудники, подчеркнули в "РЖД", обеспечены спецодеждой, средствами для защиты от обморожений и инвентарем.

В компании также отметили, что уделяют особое внимание расчистке стрелочных переводов и устройств СЦБ на станциях. Очистка путей организована таким образом, что не мешает движению поездов.

На данный момент на МЖД действует оперативный штаб для координации действий по борьбе с последствиями снегопада.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ранее призвал москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях. В городе из-за снегопада серьезно затруднено движение.

Жителей Москвы также предупредили о том, что снегопад и гололедица сохранятся до середины пятницы, 22 января. В связи с непогодой автомобилистов просят соблюдать дистанцию между машинами и скоростной режим.

