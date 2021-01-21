Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД 22 и 25 января. Запланированы ремонтные работы на участке Вербилки – Талдом, говорится на сайте ЦППК.
"Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы", – уточнили в ЦППК. По информации перевозчика, для проезда на таком транспорте надо показать действительные билеты или абонементы.
Автобус сообщением Вербилки – Дубна будет отправляться в 11:30. Автобус Большая Волга – Вербилки отправится в 14:10, а Дубна – Вербилки – в 15:00 .
"Просим пассажиров по возможности оставаться дома, а при необходимости совершить поездку – пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда", – добавили в Центральной пригородной пассажирской компании.
В ЦППК напомнили, что узнать расписание электричек можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении и на железнодорожных станциях.
Ранее в районе участка Калужско-Рижской линии метро ограничили движение до 9 февраля. Там организовали дополнительные выделенные полосы для общественного транспорта на 9 километров.
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