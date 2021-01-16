Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Станцию "Кокошкино" откроют в этом году после реконструкции. Она станет частью будущего МЦД-4, сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.

"Сейчас это обычная остановка электричек на Киевском направлении, но после работ "Кокошкино" превратится в настоящий современный вокзал", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на станции появятся 2 платформы с навесами от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами на платформы, безопасный переход, разделяющий поселение Кокошкино на 2 части. Кроме того, объект будет пригоден для передвижения маломобильных групп граждан. Для пассажиров также установят электронные табло с графиком движения поездов.

"Мы продолжаем работу по развитию МЦД опережающими темпами. Только в течение 2020 года на Киевском направлении было открыто 4 пригородных вокзала: новая станция "Санино" и реконструированные "Победа", "Мичуринец", "Крекшино", – прокомментировал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что в планах города также стоит завершение работ на станциях "Внуково", "Мещерская", "Толстопальцево", "Матвеевская", а также строительство станций "Минская" и "Аминьевская".

"Таким образом уже к запуску нового диаметра к 2024 году пассажиры будут иметь новую инфраструктуру, отвечающую всем стандартам МЦД", – заключил он.

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года в Москве может заработать станция МЦД-2 "Печатники".

