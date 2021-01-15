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Новая остановка "Станция МЦД Трикотажная" появится на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На маршруте № 451 от 8-го микрорайона Митино до метро "Речной вокзал" с 16 января появится остановка "Станция МЦД Трикотажная", – сообщили в департаменте.

Остановка будет расположена на Волоколамском шоссе при следовании к станции метро "Речной вокзал".

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2021 году продолжится обновление парка общественного транспорта. Глава города подчеркнул, что автобусный парк в настоящий момент обновлен на 100%. Кроме того, парк метро модернизировали на 63%, трамвайный парк – на 78%, рассказал Собянин.

Он также сообщил, что в 2021 году планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости. Собянин подчеркнул, что парк также пополнится более 800 автобусами для обновления парка частных перевозчиков, которые работают по госконтрактам. Кроме того, планируется поставка 400 электробусов.