Станцию МЦД-2 "Печатники" планируют открыть к осени

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Осенью 2021 года в Москве может заработать станция МЦД-2 "Печатники". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строительство объекта идет в условиях плотной городской застройки. При этом движение поездов не останавливается.

"По принципу "сухие ноги" будет осуществляться пересадка на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро. К осени этого года мы станцию планируем запустить", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.

Ранее сообщалось, что новая остановка "Станция МЦД Трикотажная" появится на северо-западе Москвы. Она будет расположена на Волоколамском шоссе при следовании к станции метро "Речной вокзал".

