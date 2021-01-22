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Транспорт

03:35

Новая автобусная остановка появится в Печатниках

транспорт город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новая остановка "Батюнинская улица, 14" появится на автобусном маршруте №438. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как пишет Агентство "Москва", новая остановка начнет работу с 23 января.

"На маршруте №438 от метро "Текстильщики" до Батюнинского проезда <...> появится новая остановка", – сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что остановка будет находиться в Батюнинском проезде в обоих направлениях маршрута.

С 16 января на северо-западе Москвы появилась новая остановка "Станция МЦД Трикотажная". Она расположена на Волоколамском шоссе при следовании к станции метро "Речной вокзал".

Ранее движение ограничили в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро. При этом для проезда общественного транспорта были организованы выделенные полосы протяженностью порядка 9 километров.

В районе участка Калужско-Рижской линии метро ограничили движение до 9 февраля

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