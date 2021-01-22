Новая автобусная остановка появится в Печатниках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новая остановка "Батюнинская улица, 14" появится на автобусном маршруте №438. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как пишет Агентство "Москва", новая остановка начнет работу с 23 января.

"На маршруте №438 от метро "Текстильщики" до Батюнинского проезда <...> появится новая остановка", – сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что остановка будет находиться в Батюнинском проезде в обоих направлениях маршрута.

С 16 января на северо-западе Москвы появилась новая остановка "Станция МЦД Трикотажная". Она расположена на Волоколамском шоссе при следовании к станции метро "Речной вокзал".

Ранее движение ограничили в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро. При этом для проезда общественного транспорта были организованы выделенные полосы протяженностью порядка 9 километров.