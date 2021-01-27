Маршрут автобуса П1 продлят до станции метро "Беляево" с 28 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 28 января будет продлен маршрут автобуса П1 от станции метро "Калужская" до станции метро "Беляево". Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что до станции метро "Беляево" автобусы с улицы Обручева в обоих направлениях будут следовать по улице Профсоюзной, Бутлерова, Академика Волгина и Миклухо-Маклая.

По словам специалистов, с введением изменений улучшится транспортная связь жителей района Коньково с филиалами № 1, 2 и 3 детской поликлиники № 81.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) анонсировала изменения движения на Киевском направлении МЖД. Сообщалось, что в ночь на 24 и на 31 января часть маршрутов покроют компенсационными автобусами.