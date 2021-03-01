Перерыв в движении поездов на МЦД-2 продлили до 16:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Перерыв в движении поездов на участке МЦД-2 между станциями Курская и Каланчевская продлили до 16:00. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Перерыв в движении поездов на МЦД-2 между Курской и Каланчевской продлевается до 16:00 по техническим причинам", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что изменение действует только в понедельник, 1 марта, и не распространяется на последующие дни.
Ранее сообщалось, что движение между станциями Перерва и Красный Строитель на МЦД-2 временно ограничат с 1 по 6 и с 9 по 20 марта.
Отмечалось, что до станции Курьяново можно будет проследовать на автобусах № 292, 703 и 736 от станции Перерва или от метро "Печатники". Кроме того, на городских автобусах получится доехать до станций Москворечье, Царицыно, Покровское, Красный Строитель, Битца, Бутово и Щербинка.
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