Перерыв в движении поездов на МЦД-2 продлили до 16:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перерыв в движении поездов на участке МЦД-2 между станциями Курская и Каланчевская продлили до 16:00. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Перерыв в движении поездов на МЦД-2 между Курской и Каланчевской продлевается до 16:00 по техническим причинам", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что изменение действует только в понедельник, 1 марта, и не распространяется на последующие дни.

Ранее сообщалось, что движение между станциями Перерва и Красный Строитель на МЦД-2 временно ограничат с 1 по 6 и с 9 по 20 марта.

Отмечалось, что до станции Курьяново можно будет проследовать на автобусах № 292, 703 и 736 от станции Перерва или от метро "Печатники". Кроме того, на городских автобусах получится доехать до станций Москворечье, Царицыно, Покровское, Красный Строитель, Битца, Бутово и Щербинка.