Движение на МЦД-2 частично ограничат в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение между станциями Перерва и Красный Строитель на МЦД-2 временно ограничат с 1 по 6 и с 9 по 20 марта. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
"1–6 и 9–20 марта после 23:30 не будет движения на D2 между Перервой и Красным Строителем. Просим быть внимательными и уточнять расписание перед поездкой в эти часы", – уточнили в ведомстве.
В Дептрансе также рассказали, как доехать до станций южного участка второго диаметра МЦД. Например, до станции Курьяново можно проследовать на автобусах № 292, 703 и 736 от станции Перерва или от метро "Печатники".
Кроме того, на городских автобусах получится доехать до станций Москворечье, Царицыно, Покровское, Красный Строитель, Битца, Бутово и Щербинка. Номера маршрутов опубликованы в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В феврале пассажиров МЦД предупредили об изменениях в работе поездов на первом диаметре. До конца апреля 2021 года скорректирован график движения поездов как Московских центральных диаметров, так и Белорусского и Савеловского железнодорожных направлений.
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