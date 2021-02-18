На юге Москвы построят транспортно-пересадочный узел "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Транспортной-пересадочный узел "Царицыно" построят на юге Москвы, в который войдут одноименные станции метро и МЦД-2, а также остановки наземного транспорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Работы пройдут на территории около 27,8 гектара. В рамках проекта запланировано создание пассажирского терминала и нового выхода со станции метро "Царицыно". Также будет проведена реконструкция южного вестибюля.
Специалисты организуют безопасные переходы между платформой МЦД-2 и станцией метро, а также между автобусными остановками и платформой.
Маломобильные граждане смогут пользоваться кассами с пониженным окном, лифтами и удобным санузлом. В вестибюлях будет Wi-Fi, табло с расписанием маршрутов, зарядные устройства, автоматы для покупки билетов.
"Пассажиры смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой в безопасных и комфортных условиях. Переход будет сделан по принципу "сухие ноги". Вблизи улицы Луганской для удобства жителей появится новый выход из станции метро "Царицыно", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Кроме того, маршруты наземного транспорта будут оптимизированы, что позволит равномерно распределить пассажиропоток. Также обустроят парковку на 40 машино-мест.
Ранее сообщалось, что подземная перехватывающая парковка с зоной отдыха появится в составе транспортно-пересадочного узла "Мичуринский проспект" на западе столицы.
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