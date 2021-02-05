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Город

16:20

Зону отдыха построят на въезде подземного паркинга у ТПУ "Мичуринский проспект"

город благоустройство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Подземная перехватывающая парковка с зоной отдыха появится в составе транспортно-пересадочного узла "Мичуринский проспект" на западе столицы. Об этом заявили в пресс-службе Москомархитектуры.

Двухуровневая автостоянка площадью 3,7 тысячи квадратных метров будет рассчитана на 72 машины. Планируется, что одним из элементов благоустройства паркинга станет въездная рампа, оборудованная в зону отдыха с деревьями.

"Такой подход делает из утилитарного объекта центр притяжения и отдыха. Вентиляционные камеры, которые расположатся рядом с въездом, также станут объектами благоустройства", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. При благоустройстве будут сделаны опоры для городских качелей.

Въезд-выезд на данный паркинг будет организован со стороны улицы Удальцова.

Ранее говорилось, что паркинг на 1,5 тысячи мест планируют построить в Красногорске. В микрорайоне Путилково – 40 многоэтажек.

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