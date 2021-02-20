Расписание поездов на МЦД-1 и нескольких направлениях МЖД изменится до конца апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
График движения поездов на МЦД-1, а также Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 24 февраля до конца апреля этого года. Изменения связаны с проведением путевых работ, сообщает пресс-служба ЦППК.
Как уточняется, на этих направлениях с 24 по 26 февраля и в рабочие дни марта и апреля скорректируют график движения поздних ночных и ранних утренних пригородных поездов.
"У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, увеличатся интервалы, несколько поездов в обоих направлениях проследуют участок Одинцово – Белорусская без остановок на платформах Тестовская, Беговая, Кунцевская, Немчиновка, Баковка и Сетунь, – говорится в сообщении.
Как уточняется, путевые работы будут проводить на участках Лобня – Савеловская и Белорусская – Одинцово.
В ЦППК отметили, что работы будут проводить ночью, чтобы в течение дня пассажиры могли воспользоваться электричками.
Кроме того, отменят последний вечерний поезд из Лобни в сторону Москвы, и два первых утренних поезда в сторону Лобни.
"Последний поезд из Лобни будет отправляться в 00:03, из Одинцово – в 23:32", – добавили в пресс-службе.
Актуальное расписание можно посмотреть на сайте ЦППК, на ж/д станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что в февральские и мартовские праздничные дни между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда.
Изменения также ожидаются в работе пригородных электропоездов на Московской железной дороге. С 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта расписание изменится ради удобства пассажиров в праздничные дни. Как пояснили в ЦППК, в региональных центрах движение будет осуществляться в соответствии с разъяснениями порядка курсирования. В МЖД добавили, что корректировки затронут все направления.
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