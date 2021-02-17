Дополнительные поезда запустят между Москвой и Петербургом в марте и феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительные поезда запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в февральские и мартовские праздничные дни. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург – Москва", – уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В феврале пассажирам будут доступны поезда № 25, 26, 29, 56, 232, 233 и 234. Точное расписание, а также возможность приобрести билеты доступны в кассах ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или на официальном сайте перевозчика.

Изменения также ожидаются в работе пригородных электропоездов на Московской железной дороге. С 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта расписание изменится ради удобства пассажиров в праздничные дни.

