Дополнительные поезда запустят между Москвой и Петербургом в марте и феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дополнительные поезда запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в февральские и мартовские праздничные дни. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург – Москва", – уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
В феврале пассажирам будут доступны поезда № 25, 26, 29, 56, 232, 233 и 234. Точное расписание, а также возможность приобрести билеты доступны в кассах ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или на официальном сайте перевозчика.
Изменения также ожидаются в работе пригородных электропоездов на Московской железной дороге. С 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта расписание изменится ради удобства пассажиров в праздничные дни.
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