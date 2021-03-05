В Москве заработала первая зарядная станция нового формата

Фото: пресс-служба Дептранса

В рамках проекта "Энергия Москвы" заработала первая зарядная станция нового формата. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

Расположена новая станция на улице Бахрушина, 20, рядом с бесплатной стоянкой для электромобилей.

"Пользоваться ею очень просто: скачивайте приложение "Московский транспорт", выбирайте станцию на карте и следуйте инструкциям", – уточнили в сообщении Дептранса.

Там отметили, что станция может заряжать одновременно две машины, а время зарядки водитель может забронировать заранее.

На данный момент обновление уже доступно на iOS, совсем скоро оно появится и для пользователей Android и Huawei.

Ранее стало известно, что благодаря развитию электробусной сети в столице выбросы в воздух загрязняющих веществ в 2020 году сократились примерно на 400 тонн. От замены одного дизельного автобуса на электробус выбросы углекислого газа в окружающую среду уменьшаются на 60,7 тонны в год.