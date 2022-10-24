Убивший таксиста клиент продал его Maybach – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Таксиста в Московской области убил его 19-летний клиент, после чего продал его автомобиль. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело убитого 31-летнего мужчины нашли 23 октября в лесу в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, злоумышленник вызвал такси бизнес-класса и, покатавшись, расправился с водителем. Сразу после убийства злоумышленник продал принадлежащий таксисту Maybach.

По информации телеканала, предполагаемым преступником является сын священника, однако подтвердить эту информацию пока не удалось. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого разыскивают.

Таксист пропал без вести 17 октября. Мужчина уехал на работу на служебной люксовой иномарке и не вернулся. После исчезновения таксиста его супруга обратилась в полицию. У погибшего остался пятимесячный ребенок.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 44-летнюю женщину подозревают в убийстве возлюбленного. К правоохранителям обратилась 46-летняя мать пропавшего мужчины. По ее словам, сын отправился к возлюбленной в дом на Пражской улице и с тех пор не появлялся. Прибывшие в квартиру женщины полицейские обнаружили тело мужчины с окровавленным затылком. Подозреваемая рассказала, что в ходе ссоры схватила сковороду и забила обидчика до смерти, после чего ушла спать.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!