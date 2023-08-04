Человеческие останки обнаружили в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Останки человека обнаружили 4 августа на улице Розы Люксембург в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета (СК).

Отмечается, что следователи ГСУ СК РФ по Москве организовали доследственную проверку. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

В июне собака привела мужчину к тлеющему черному пакету. Когда прохожий попытался его потушить, из него вывалилась человеческая голова. В пакете были другие части расчлененного тела.

До этого человеческие останки возрастом около 100 лет нашли во время реконструкции на стадионе московского "Торпедо". Уточнялось, что рабочие откопали череп и кости.

В Ленобласти обнаружили подземную тюрьму