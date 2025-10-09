Путин и Рахмон начали переговоры тет-а-тет

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры, которые проходят в формате тет-а-тет во Дворце наций.

Это четвертая личная встреча глав государств в этом году. При этом накануне у них уже была возможность пообщаться в неформальной обстановке за обедом в ботаническом саду "Ирам".

Планируется, что переговоры продлятся не менее получаса, после чего к президентам присоединятся члены делегаций.

На встрече Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются "позитивно по всем направлениям": страны активно развивают экономические связи и культурно-гуманитарные сферы, а также продолжается рост товарооборота и реализуются гуманитарные проекты.

Например, российско-таджикистанский товарооборот прибавил более чем 17%. Глава РФ назвал это "хорошей динамикой", которую необходимо сохранить.

"В области безопасности, обороны мы проводим постоянную работу, имея в виду и ту непростую ситуацию, которая складывается в регионе", – добавил российский лидер.

По словам Путина, Россия и Таджикистан являются надежными союзниками, и Москва этим дорожит. Кроме того, суть отношений между странами отражается в пышности государственного визита.

"Спасибо вам прежде всего за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. Это связано с определенной внешней стороной дела – с протокольной, но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствует внешней атрибутике", – подчеркнул президент России.

В ходе государственного визита Путина сопровождают вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, замглавы администрации Максим Орешкин, помощник по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр обороны Андрей Белоусов и глава МВД Владимир Колокольцев.

Также в Таджикистан прибыли министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр труда Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие.

Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом в среду, 8 октября. Путин примет участие в очередном саммите "Россия – Центральная Азия" и в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Также у него запланирована встреча с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

