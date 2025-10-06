Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер по противодействию коррупции. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.

"Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции", – говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее российский президент назвал борьбу с коррупцией, терроризмом, экстремизмом, оргпреступностью и незаконным оборотом наркотиков одним из приоритетов в совместной работе Содружества Независимых Государств (СНГ). Он также обратил внимание на оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов стран СНГ.