Уровень домашнего насилия на фоне пандемии коронавируса вырос в Германии

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Фото: depositphotos/djedzura
Количество обращений, поступивших на национальную горячую телефонную линию "Насилие в отношении женщин" в Германии, возросло. За прошлую неделю на домашнее насилие пожаловались на 17,5% больше, чем за две предыдущие, приводит РИА Новости заявление федерального министерства по делам семьи.
"Тенденция очевидна", – обратили внимание представители ведомства в Берлине. Оказалось, что до позапрошлой недели "статистика обращений была сопоставима с 2019 годом".
До этого специалисты в Германии прогнозировали рост домашнего насилия в связи с мерами по самоизоляции в стране. Они действуют из-за ситуации с коронавирусом. С 16 марта в Федеративной Республике Германия не действуют школы и дошкольные учебные заведения. Кроме того, закрыты вузы, университеты и колледжи.
С 23 марта был введен более широкий перечень ограничений, куда попали непродовольственные магазины, развлекательные заведения и другие предприятия.
Согласно информации федерального министерства по делам семьи, каждая третья женщина в ФРГ хотя бы раз в жизни подвергалась насилию.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.
Недавно боец ММА рассказал, как справиться со стрессом на самоизоляции.
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