Более 3,6 тыс пар в Москве поженилось в красивые даты с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 3,6 тысячи пар заключило брак в красивые даты с начала текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, это 15% от общего числа зарегистрированных браков за первое полугодие.
В пресс-службе комплекса социального развития города рассказали, что в этом году самой популярной стала дата 20.02.2020 – в этот день брак заключило более 900 пар.
"Кроме того, в красивые даты, 22.02.2020 и 20.03.2020, поженилось около 730 и 450 пар соответственно, 150 из которых заключили брак на необычных площадках столицы", – приводится в материале сообщение пресс-службы.
Как отмечается, в две красивые даты – 22.02.2020 и 20.03.2020 – пары могли пожениться на 11 необычных площадках.
В материале говорится, что еще в одну популярную дату – 20.06.2020 – состоялось более 600 регистраций брака, также примерно по 100 пар поженились 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020.
Самой популярной праздничной датой стала Красная горка – более тысячи браков было зарегистрировано. Более 800 молодоженов в 2020 году предпочло зарегистрировать брак накануне Международного женского дня, а в День всех влюбленных, 14 февраля, состоялось около 500 свадеб.
С 13 июля столичные загсы вернулись к обычному режиму работы. Посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи. При этом им рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Все столичные ЗАГСы работали во время временных ограничительных мер, однако с 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов. 23 июня возобновилось проведение церемоний без ограничения по количеству гостей.
Около 300 торжественных церемоний регистраций брака прошло в День семьи, любви и верности, 8 июля. Во всех отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания парам дарили тематические открытки и значки в виде ромашек.
Московские ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний
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