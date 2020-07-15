Столичные ЗАГСы работают в обычном режиме без предварительной записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные загсы вернулись к обычному режиму работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 13 июля посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи.

При этом им рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что во время особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по предварительной записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке.

"За три месяца отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания оказали более 140 тысяч услуг: регистрировали акты гражданского состояния и совершали юридически значимые действия. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы. Теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи", – пояснила она.

По словам Раковой, граждан, подавших заявление через портал госуслуг или записавшихся ранее на прием в отдел ЗАГС, примут в первую очередь.

В период особого режима работы была создана специальная почта для оперативного реагирования на обращения граждан. За три месяца на нее поступило свыше двух тысяч заявок, и все они обработаны.

Все столичные ЗАГСы работали во время временных ограничительных мер, однако с 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов. 23 июня возобновилось проведение церемоний без ограничения по количеству гостей.

Около 300 торжественных церемоний регистраций брака прошло в День семьи, любви и верности, 8 июля. Во всех отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания парам дарили тематические открытки и значки в виде ромашек.

