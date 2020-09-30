Девочек в Москве стали называть именем Вера в три раза чаще, чем 20 лет назад

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Имена Вера, Надежда и Любовь стали наиболее распространенными в столице. Верой с начала 2020 года в Москве назвали свыше 400 девочек, заявили представители Управления ЗАГС города, передает ТАСС.

Согласно информации ЗАГС, именем Вера новорожденных стали называть чаще, чем 20 лет назад.

"С начала года самым популярным именем из трех перечисленных стала Вера, так назвали 426 москвичек в этом году. Стоит отметить, что по сравнению с 2000 годом так стали называть девочек в 3 раза чаще", – говорится в сообщении.

Вторым по популярности именем стала Надежда, так в 2020 году назвали 115 девочек. "Именем Любовь назвали 75 москвичек с начала года. Самым популярным месяцем, в котором родилось больше всего малышей с именем Любовь, стал август", – добавили в ЗАГС.

Согласно статистике, популярностью у родителей пользуются также двойные имена. В частности, новорожденных называли Анна Вера, Вера Джейн, Вера Розали.

Ранее говорилось, что более 22 тысяч пар поженились этим летом в столице. Самой популярной датой стало 8 августа, когда брак заключили более 900 пар.