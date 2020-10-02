Сергунина: Russpass запустил новый функционал для турбизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Личный кабинет партнера появился в туристическом сервисе Russpass, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он будет доступен для туроператоров, парков, экскурсионных бюро, музеев и ресторанов. Личный кабинет партнера будет действовать наряду с пользовательским.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что с его помощью можно будет добавлять объекты и предложения, нацеленные на пользователей Russpass. Она отметила, что таким образом разные площадки смогут размещать информацию о своих объектах, сервисах и услугах.

"Инструменты, доступные в личном кабинете, раскрывают для российского турбизнеса, культурных, спортивных и гастрономических площадок весь потенциал Russpass", – рассказала Сергунина.

Отмечается, что в кабинете партнера в разделе "Размещение" существуют вкладки "Объекты" и "Услуги". В первом можно будет рассказать о том, что находится на территории объекта, а также его режим работы, сайт и контактный телефон.

В раздел "Услуги" можно добавить услуги, которая оказывает компания. Также там можно указать мероприятия, которые проводятся предприятием. В специальной форме нужно будет отметить наименование услуги, тип события, город, расписание, а также описать услугу.

Сообщается, что для получения статуса партнера платформы необходимо оставить заявку на сайте проекта. В ней надо будет оставить сведения, касающиеся организации. Далее модераторы в случае необходимости уточнят всю остальную информацию и вышлют инструкции на почту.

На этой неделе в Москве проходит серия вебинаров "Москва. Осень!". На одном из мероприятий планировалось обсудить работу сервиса Russpass. Кроме того, на вебинарах должны были обсудить итоги летнего туристического сезона.