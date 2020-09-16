Операторы горячей линии помогут спланировать поездки через Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специальную горячую линию открыли для помощи пользователям цифровой туристической платформы Russpass, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"На платформе Russpass агрегируется множество предложений для туристов. Благодаря им можно познакомиться с историей и культурой, архитектурой и красотой природы разных регионов России. Москва, Петербург, Кубань, Алтайский край – выбор действительно большой", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Сергунина отметила, что специалисты горячей линии могут проконсультировать как до, так и во время туристической поездки.

Обратиться в службу поддержки можно по телефону +7 (495) 122-01-11. Также доступен короткий номер 122 для абонентов, находящихся в столице. Работает горячая линия круглосуточно.

Поговорить с пользователями могут как на русском, так и на английском языках. Непосредственно сам сервис также работает на базе двух языков, но в дальнейшем информация на портале будет дублироваться на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.

Как объяснил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, пользователи Russpass также могут сообщить о неисправностях на портале или предложить для него любые улучшения.

Туристическая цифровая платформа заработала в Москве с 20 июля. Сервис позволяет запланировать любую поездку в городе, а также экскурсии. Пользователи даже могут организовать поездки на такси.

