Театр Российской армии отменил спектакли с 27 по 31 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральный академический театр Российской армии отменил все спектакли с 27 по 31 октября, сообщили в официальном аккаунте учреждения в Facebook.

"Дорогие друзья, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки мы приняли непростое решение об отмене спектаклей, заявленных в афише с 27 по 31 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что были отменены такие спектакли, как "Что с тобой теперь?", "Омлет", "Игра на клавишах души", "Вечно живые", "Дом под снос", "Третья ракета". В театре пожелали людям здоровья и поблагодарили за понимание.

В учреждении также сообщили, что билеты на отмененные спектакли будут действовать на аналогичные постановки, которые покажут в другие дни. В случае желания вернуть билет необходимо указать номер заказа и отправить письмо по адресу sale@catra.su. В таком случае деньги будут возвращены безналичным путем, указали в театре.

"Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь по телефону 8 (495) 681-51-20", – добавили в культурном учреждении.

Ранее сообщалось, что билеты в учреждения культуры Москвы с 19 октября можно будет приобрести только в электронном виде. Продавать их будут, в частности, на портале mos.ru.

Подписанный руководителем ведомства Александром Кибовским приказ рассматривается как мера безопасности на фоне распространения коронавируса в Москве. Электронные продажи билетов позволят контролировать 50-процентную заполняемость залов и соблюдать динамическую рассадку.