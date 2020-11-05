Власти Москвы могут принять новые меры поддержки бизнеса

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В Москве могут ввести новые меры поддержки бизнеса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В случае возникновения такой необходимости мы к этому вопросу вернемся", – заявил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в проекте бюджета на 2021 год заложены резервные средства. Ефимов подчеркнул, что уже принятые решения по поддержке бизнеса помогли ему в быстром восстановлении до докризисных показателей.

Ранее Сергей Собянин продлил действие налоговых льгот для социально значимых предприятий. В частности, они распространены на объекты МЦК и "Москвариум" на ВДНХ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября заявил, что власти не видят необходимости в финансовой поддержке компаний. Он отметил, что экономика работает и принятые ранее меры позволили обеспечить бесперебойность ее работы.