Пандемия нанесла огромный ущерб бюджету Москвы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла бюджету Москвы огромный ущерб. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

Мэр Москвы подчеркнул, что более 700 миллиардов рублей заимствований заложили в проекте бюджета города на 3 года из-за ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.

Ранее мэр Москвы заявил, что ситуация с COVID-19 в столице пока не стабилизировалась, несмотря на перевод старших классов на дистанционную форму обучения.