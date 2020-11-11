Собянин заявил, что эффект пандемии будет ощущаться в Москве до мая 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что эффект пандемии коронавируса в столице будет ощущаться до мая 2021 года.

На форуме "Сильные идеи для нового времени" ему задали вопрос: "Когда COVID-19 перестанет влиять на экономику и другие сферы жизни Москвы?"

"В мае месяце", – ответил Собянин.

Ранее градоначальник выразил надежду, что столичная экономика нормализуется к концу 2021 года. При этом Собянин отметил, что начало следующего года будет тяжелее, чем начало 2020-го.

Также мэр предположил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется в столице через 2–3 недели. Он подчеркнул, что власти Москвы рассчитывают на то, что осеннее обострение коронавируса, которое происходит сейчас, будет последним.