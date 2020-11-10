Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин рассказал о нагрузке на систему здравоохранения из-за COVID-19. Об этом он написал в своем личном блоге.

"Медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе", – заявил мэр.

Ранее Собянин рассказал о существенном росте числа заболевших COVID-19. Градоначальник отметил, что серьезный подъем заболеваемости наблюдается с сентября. В течение двух с половиной месяцев идет настоящая борьба с вирусными инфекциями, уточнил мэр.

Собянин заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в Москве усиливаются ограничения. В частности, с 13 ноября городские вузы и колледжи переходят на дистанционный формат обучения. Школьникам и студентам, которые учатся из дома, рекомендовали соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

За последние сутки в России подтвердили 20 977 новых случаев COVID-19. В Москве диагностировали 5 902 случая.

