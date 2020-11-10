14:27
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин рассказал о нагрузке на систему здравоохранения из-за COVID-19. Об этом он написал в своем личном блоге.
"Медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе", – заявил мэр.
Ранее Собянин рассказал о существенном росте числа заболевших COVID-19. Градоначальник отметил, что серьезный подъем заболеваемости наблюдается с сентября. В течение двух с половиной месяцев идет настоящая борьба с вирусными инфекциями, уточнил мэр.
Собянин заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в Москве усиливаются ограничения. В частности, с 13 ноября городские вузы и колледжи переходят на дистанционный формат обучения. Школьникам и студентам, которые учатся из дома, рекомендовали соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.
За последние сутки в России подтвердили 20 977 новых случаев COVID-19. В Москве диагностировали 5 902 случая.
Власти Москвы усилили ограничения из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: