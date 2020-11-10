Число новых случаев COVID-19 в Москве держится на уровне майских показателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице за последние сутки зарегистрировано 5 902 случая коронавирусной инфекции, госпитализированы 1 522 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
"На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек. 14,7% среди заболевших – дети, 43,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% – от 46 до 65 лет, еще 9,8% – от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет", – говорится в сообщении.
За последние сутки в России подтвердили 20 977 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 5 322 (25,4%) случая.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной. Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 в мире стало сложнее бороться с другими инфекционными заболеваниями.
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