В России выявили 20 977 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 20 977 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Без клинических проявлений болезни выявили 5 322 (25,4%) случая.

В Москве диагностировали 5 902 случая, в Санкт-Петербурге – 1 485, в Московской области – 685, в Нижегородской области – 402, в Архангельской области – 341, в Красноярском крае – 328, в Республике Карелия – 320, в Воронежской и Ростовской областях – по 307, в Свердловской области – 294, в Иркутской области – 252, в Забайкальском крае – 247.

Всего в РФ зарегистрировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Дагестан (0,5%) и Республике Татарстан (0,6%).

Всего по стране с начала пандемии умер 31 161 человек. За сутки выписали 15 600 человек, за весь период выздоровел 1 350 741 человек.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявлял, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.

